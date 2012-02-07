〔金砖国家〕2月6日股汇市收盘纵览

路透2月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月6日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.11%,报1,047.22点.

中国股市:沪综指周一尾盘逆转跌势小幅收升,再创两个月收盘新高.分析人士称,大盘连升後或面临技术性调整压力,但短线股指上涨动能仍存,调整後预计继续展开震荡上行走势.沪综指.SSEC收报2,331.136点,涨0.731点,或0.03%,前次收盘高点为去年12月7日的2,332.73点.今日沪市A股成交额减至672亿元人民币,上个交易日为701亿元.[.SSCN]

香港股市:周一在三个交易日以来首次收跌,大盘逆转早先涨幅.投资者针对近期走强的个股进行获利了结,使得指标股指从技术阻力位回落.恒生指数.HSI收低0.23%,至20,709.94点,恒生国企指数.HSCE收低0.35%,至11,564.86点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一续收跌.在中间价变化不大的情况下,美元买盘略多一些,致即期汇价延续着上周末的弱势."今天的(即期)动得不是很大,美元买盘略重一些,把即期汇价推到接近中间价的位置,"上海一外资银行交易员称.他与华东地区一银行交易员均表示,习近平副主席下周将访美,回顾以往历次此等规格中美领导人会晤同期的汇市情况,常规人民币都会升值,以配合大环境,此次出访前亦有小幅升值的浓重预期.[ID:nCN1371738][CNY/CN]

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印度股市:周一连续第五个交易日上涨,收高0.58%,因上周美国公布的利好经济数据提振了市场的风险意愿.不过印度股市的涨势不久料将告一段落.指标BSE指数.BSESN收涨102.35点至17,707.31,有21支成份股上涨.该指数今年已经累计上涨近15%.[.BO]

印度汇市:印度卢比周一中断四日连涨,回吐早盘涨幅收低,因当地炼油商与大公司的美元买需抵消了股市上涨的影响.卢比兑美元INR=D2收报49.05/06,盘中一度触及9月21日以来的高点48.60.上周五收盘报48.6850/6950.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,626.460点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升0.11%,报880.50点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.23%,报30.1200卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.51%,报39.3400卢布.

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巴西股市:拉美股市周一中断四日连涨,希腊政界人士尚未能就纾困方案达成协议,使该国进一步接近无序违约,也给予投资者锁定获利的理由.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP中断四日连涨,收低0.63%至64,809.70点,录得逾三周来最大单日跌幅.该股指的相对强弱指标(RSI)仍然显示超买,预估未来数日还有进一步下跌的空间.[ID:nL2E8D6428]

巴西汇市:拉美货币周一下跌,因对希腊与欧元区爆发另一场债务危机的担忧重燃,而重新启动的干预措施打击巴西与哥伦比亚货币.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.56%,报1.7263.[ID:nL2E8D6GU9]

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南非股市:周一收跌,因希腊可能不接受纾困协议的担忧使投资者锁定利润.综合指数.JALSH收低0.6%,报34,176.30点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.72%,报30,498.62点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元周一收低近2%,自上周触及的五个月高点进一步回落,因希腊债务谈判拖延给予投资者锁定获利的理由,而部分人士也认为兰特近期上涨过快.南非兰特兑美元ZAR=D3跌1.8%,报7.6540.[ZAR/](完)