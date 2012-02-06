《美国重要政经日程》--2月7日

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1500 - 劳工部公布月度职位空缺和劳工流动调查(Job Openings and Labor Turnover Survey).
1500 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就经济前景和预算向参议院预算委员会发表证词.
1630 - 财政部进行每周例行四周期国库券和52周期国库券标售.
1800 - 财政部标售三年期公债.
2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王丽鑫
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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--台湾....[TW/DIARYCN]
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。