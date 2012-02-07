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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 09:41 BJT

〔中国个股〕烽火通信等三公司停牌,媒体称武邮院欲重组建光通信集团

路透上海2月7日电---中国烽火通信(600498.SS)、光迅科技(002281.SZ)、长江通信(600345.SS)周一同时临时停牌.中国证券报周二报导分析称,此次停牌是武汉邮电科学研究院打造光通信集团的战略构想启动.

周一稍晚,烽火通信公告称控股股东武汉峰火科技公司正筹划重大事项;长江通信公告指出其控股股东武汉经济投资(集团)正筹划转让公司股权,两公司均预计自周一起停牌五个工作日後复牌.

武汉邮科院是国务院国资委下属央企,其透过子公司武汉峰火科技公司控制烽火通信和光迅科技两家上市公司;而武汉经济投资集团是武汉市政府旗下企业.

中国证券报引述市场分析人士的话称,武汉邮科院未来战略构想为,旗下产品线形成光纤光缆、光元器件、通信设备三驾马车,分别对应长江通信、光迅科技、烽火通信.

光纤光缆方面,武汉邮科院收拢武汉长飞的控股权,与烽火通信现有的光纤光缆业务合并,并注入到长江通信,而在之前或之後会并购长江通信;光元器件部分,实现电信器件有限公司(WTD)与光迅科技合并;通信设备方面,光纤光缆业务从烽火通信中剥离後,将武汉虹信等武邮院剩余资产注入烽火通信.

武汉正全力打造"中国光谷",武汉长飞是当前中国生产规模最大的光纤光缆产品及制造装备的生产基地,长江通信拥有武汉长飞25%股权.

烽火通信上周五收报27.49元人民币,过去三个月累计下跌15.36%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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