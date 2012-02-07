〔中国个股〕烽火通信等三公司停牌,媒体称武邮院欲重组建光通信集团

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海2月7日电---中国烽火通信(600498.SS)、光迅科技(002281.SZ)、长江通信(600345.SS)周一同时临时停牌.中国证券报周二报导分析称,此次停牌是武汉邮电科学研究院打造光通信集团的战略构想启动.
周一稍晚,烽火通信公告称控股股东武汉峰火科技公司正筹划重大事项;长江通信公告指出其控股股东武汉经济投资(集团)正筹划转让公司股权,两公司均预计自周一起停牌五个工作日後复牌.
武汉邮科院是国务院国资委下属央企,其透过子公司武汉峰火科技公司控制烽火通信和光迅科技两家上市公司;而武汉经济投资集团是武汉市政府旗下企业.
中国证券报引述市场分析人士的话称,武汉邮科院未来战略构想为,旗下产品线形成光纤光缆、光元器件、通信设备三驾马车,分别对应长江通信、光迅科技、烽火通信.
光纤光缆方面,武汉邮科院收拢武汉长飞的控股权,与烽火通信现有的光纤光缆业务合并,并注入到长江通信,而在之前或之後会并购长江通信;光元器件部分,实现电信器件有限公司(WTD)与光迅科技合并;通信设备方面,光纤光缆业务从烽火通信中剥离後,将武汉虹信等武邮院剩余资产注入烽火通信.
武汉正全力打造"中国光谷",武汉长飞是当前中国生产规模最大的光纤光缆产品及制造装备的生产基地,长江通信拥有武汉长飞25%股权.
烽火通信上周五收报27.49元人民币,过去三个月累计下跌15.36%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI