《独家新闻》伊朗遭制裁减少原油供应,亚洲炼厂增加从西非购入原油

* 亚洲第一季西非原油进口量料为每日182万桶

* 对伊朗的制裁损及对亚洲的石油销售--交易消息人士

* 中国及其它亚洲炼油商重新增加库存

* 转而购买西非原油可能是暂时举措

路透伦敦2月6日电---路透一项针对西非原油流向的调查显示,亚洲进口西非原油的规模创纪录高点,因对伊朗的制裁导致该国对中国的石油供应减少.

贸易和航运行业消息人士称,第一季亚洲进口西非原油规模将创下纪录,因购买伊朗原油的数量减少,中国和印度炼油商正通过其它来源补充库存.

北美、亚洲和欧洲炼油商纷纷购买西非优质低硫原油.西非日渐成为中国、印度和其它亚洲炼油商青睐的燃料来源地.

路透调查显示,3月亚洲国家进口西非石油的平均规模料为每日181万桶,2月将为180万桶,1月184万桶.

2012年第一季平均日进口量料为182万桶,高於2011年第一季所创的前纪录水准每日179万桶,也高於2011年日均值157万桶.

交易商说,定於3月装运的尼日利亚、安哥拉等西非出口国的原油船货并未全部就绪,未来几周总规模可能还会增加.