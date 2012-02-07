《独家新闻》伊朗遭制裁减少原油供应,亚洲炼厂增加从西非购入原油

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 亚洲第一季西非原油进口量料为每日182万桶
* 对伊朗的制裁损及对亚洲的石油销售--交易消息人士
* 中国及其它亚洲炼油商重新增加库存
* 转而购买西非原油可能是暂时举措
路透伦敦2月6日电---路透一项针对西非原油流向的调查显示,亚洲进口西非原油的规模创纪录高点,因对伊朗的制裁导致该国对中国的石油供应减少.
贸易和航运行业消息人士称,第一季亚洲进口西非原油规模将创下纪录,因购买伊朗原油的数量减少,中国和印度炼油商正通过其它来源补充库存.
北美、亚洲和欧洲炼油商纷纷购买西非优质低硫原油.西非日渐成为中国、印度和其它亚洲炼油商青睐的燃料来源地.
路透调查显示,3月亚洲国家进口西非石油的平均规模料为每日181万桶,2月将为180万桶,1月184万桶.
2012年第一季平均日进口量料为182万桶,高於2011年第一季所创的前纪录水准每日179万桶,也高於2011年日均值157万桶.
交易商说,定於3月装运的尼日利亚、安哥拉等西非出口国的原油船货并未全部就绪,未来几周总规模可能还会增加.
接近中国国有石油交易公司的消息人士表示,3月从安哥拉进口的原油规模较12月高出20%,主要反映的是从伊朗购买原油的减少.
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
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