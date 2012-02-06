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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 07:29 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月7日

* 头版头条:

--消息人士表示,春节前後监管层就场外市场建设问题多次徵求意见,本周有望进一步修改完善方案.由於场外市场方案仍在完善中,短期内难以推出.

* 其他:

--财政部日前下发通知,明确2012年增加的地方政府债券收入优先用於保障性安居工程.

--花旗(中国)在中国内地开展包括个人卡和单位卡在内的信用卡业务已获银监会批准,预计将於年内发行信用卡.

--农业部科技教育司副司长杨雄年称,按照今年一号文件的要求正在制定农作物种业发展规划,对种业发展进行科学设计和布局.

--烽火通信(600498.SS)、光迅科技(002281.SZ)、长江通信(600345.SS)同时停牌,分析人士指出,此次停牌为武汉邮电科学研究院打造光通信集团的战略构想启动.

--东北证券(000686.SZ)公告,公司拟定向增发不超过3.4亿股,募资资金至多40亿元人民币,全部用於增加公司资本金,扩充业务范围.

--朗玛信息在经历1月份的首次IPO失败後,公司今日公告,调低发行价至22.44元/股,重启IPO进程.(完)

--整理 曲伟治; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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