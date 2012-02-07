欧洲经济指标预测--2月7日-2月14日****

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透2月7日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月6日当周----------------------------------
2月7日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.20%
0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 逆差53 逆差44
进口(亿欧元) -- 418
出口(亿欧元) -- 374
1100 德国总工业生产(较前月) 12月 -0.3% -0.6%
2月8日(三)
0645 瑞士未经季节调整失业率 1月 3.5% 3.3%
经季节调整失业率 3.1% 3.1%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 12月 顺差140 顺差151
出口(较前月) -1.0% +2.5%
进口(较前月) +0.6% -0.4%
0745 法国年度迄今预算(亿欧元) 12月 -- 赤字972
2月9日(四)
0645 瑞士消费者信心指数 第一季 负25 负24
0930 英国工业生产(较前月) 12月 +0.2% -0.6%
(较上年同期) -3.0% -3.1%
制造业产出(较前月) +0.2% -0.2%
(较上年同期) +0.4% -0.6%
0930 英国贸易收支(亿英镑) 12月 逆差86 逆差86.4
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差49.5 逆差50.2
1200 英国央行量化宽松总量(亿英镑) 2月 3,250 2,750
利率决定 0.5% 0.5%
1245 欧洲央行利率决定 2月 1.00% 1.00%
2月10日(五)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.4% -0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
HICP(较前月) -0.5% -0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0745 法国经常账收支(亿欧元) 12月 -- 赤字23
0745 法国工业生产(较前月) 12月 -0.8% +1.1%
0815 瑞士CPI(较前月) 1月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) -0.7% -0.7%
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 12月 -0.5% +0.3%
工业生产(较上年同期) -4.0% -4.1%
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 1月 +0.4% -0.6%
(较上年同期) +6.65% +8.7%
产出物价(较前月) +0.1% -0.2%
(较上年同期) +3.7% +4.8%
核心PPI产出物价(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.3% +3.0%
--------------------------------2月13日当周----------------------------------
2月13-15日
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 1月 +0.3% 持平
(较上年同期) -- +3.0%
2月13日(一)
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -2.3%
2月14日(二)
0001 英国RICS房价差值 1月 -- 负16
0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较前季) 第四季 -- 持平
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +4.2%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +4.8%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.0%
1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -0.3%
1000 德国ZEW景气判断指数 2月 -- 负21.6
现况指数 -- 正28.4 (完)
--编译 侯向明;审校 徐文焰
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。