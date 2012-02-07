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市场报道 | 2012年 2月 7日 星期二 08:33 BJT

****欧洲经济指标预测--2月7日-2月14日****

路透2月7日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月6日当周----------------------------------

2月7日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.20%

0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 逆差53 逆差44

进口(亿欧元) -- 418

出口(亿欧元) -- 374

1100 德国总工业生产(较前月) 12月 -0.3% -0.6%

2月8日(三)

0645 瑞士未经季节调整失业率 1月 3.5% 3.3%

经季节调整失业率 3.1% 3.1%

0700 德国贸易收支(亿欧元) 12月 顺差140 顺差151

出口(较前月) -1.0% +2.5%

进口(较前月) +0.6% -0.4%

0745 法国年度迄今预算(亿欧元) 12月 -- 赤字972

2月9日(四)

0645 瑞士消费者信心指数 第一季 负25 负24

0930 英国工业生产(较前月) 12月 +0.2% -0.6%

(较上年同期) -3.0% -3.1%

制造业产出(较前月) +0.2% -0.2%

(较上年同期) +0.4% -0.6%

0930 英国贸易收支(亿英镑) 12月 逆差86 逆差86.4

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差49.5 逆差50.2

1200 英国央行量化宽松总量(亿英镑) 2月 3,250 2,750

利率决定 0.5% 0.5%

1245 欧洲央行利率决定 2月 1.00% 1.00%

2月10日(五)

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.4% -0.4%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

HICP(较前月) -0.5% -0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

0745 法国经常账收支(亿欧元) 12月 -- 赤字23

0745 法国工业生产(较前月) 12月 -0.8% +1.1%

0815 瑞士CPI(较前月) 1月 -0.3% -0.2%

(较上年同期) -0.7% -0.7%

0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 12月 -0.5% +0.3%

工业生产(较上年同期) -4.0% -4.1%

0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 1月 +0.4% -0.6%

(较上年同期) +6.65% +8.7%

产出物价(较前月) +0.1% -0.2%

(较上年同期) +3.7% +4.8%

核心PPI产出物价(较前月) +0.1% -0.1%

(较上年同期) +2.3% +3.0%

--------------------------------2月13日当周----------------------------------

2月13-15日

0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 1月 +0.3% 持平

(较上年同期) -- +3.0%

2月13日(一)

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.3%

(较上年同期) -- -2.3%

2月14日(二)

0001 英国RICS房价差值 1月 -- 负16

0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较前季) 第四季 -- 持平

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +4.2%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +4.8%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +5.0%

1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -0.3%

1000 德国ZEW景气判断指数 2月 -- 负21.6

现况指数 -- 正28.4 (完)

--编译 侯向明;审校 徐文焰

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