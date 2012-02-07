法国近日将与俄罗斯商讨叙利亚危机

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎2月6日电---法国总统萨科齐未来两天将与俄罗斯总统梅德韦杰夫商讨叙利亚危机，萨科齐称之为“丑闻”。

法国在西方国家试图迫使叙利亚总统阿萨德停止暴力镇压抗议者的努力中始终一马当先。

“法国和德国不会放弃叙利亚人民。”萨科齐周一称，此前法德两国在巴黎召开峰会。

萨科齐原计划周一与梅德韦杰夫通话，不过他的办公室晚些时候表示，通话将於“未来48小时”进行。

萨科齐上周六表示，法国正在与阿拉伯和欧洲国家协商，建立叙利亚联系组织，寻求危机解决方案。此前俄罗斯和中国在联合国安理会叙利亚问题决议草案表决时投了反对票。

“这是个丑闻。我们无法接受国际社会继续受阻。”萨科齐在记者会上称，并表示法国总理菲永也将与俄罗斯总理普京对话。

萨科齐表示：“俄罗斯一直与阿盟立场相近，现在改变立场很让人吃惊。原因耐人寻味。”（完）