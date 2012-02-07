阿盟秘书长：中俄失信於阿拉伯世界

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗2月6日电---阿盟秘书长阿拉比(Nabil Elaraby)周一表示，俄罗斯和中国因否决联合国关於叙利亚的决议草案，在外交上失信於阿拉伯世界。中俄此举或向大马士革传递了一个讯息，即他们可自由镇压示威者。

阿拉比表示，但他将继续就结束叙利亚暴力与中俄政府及其他安理会成员合作。叙利亚霍姆斯周一发生炮击，据活动人士表示，炮击造成约50人死亡。

阿拉比对路透表示，决议遭否决始终是叙利亚反对派面临的“严峻考验”，这显示出并非阿盟不愿意对叙利亚政府实施更严厉的行动，而是世界大国不团结。叙利亚反对派一直拒绝阿盟呼吁其与阿萨德政府接触的要求。

他在阿盟位於开罗的总部接受采访时称：“令人遗憾的是，中俄代表在最後一刻动用了否决权，在此我必须说，这种否决行动，无论是俄罗斯或是其他任何国家，都是不可接受的。”

“我不是指责他们，但叙利亚反对派认为阿盟站在他们和决议之间--认为决议是利比亚的翻版，而利比亚的情况是完全不可能出现的。”

在利比亚危机中，阿拉伯联盟支持在利比亚设禁飞区。但阿拉伯联盟和世界大国排除了对叙利亚实施军事行动的可能性。

当被问及中俄是否因否决一事在阿拉伯世界失去外交信用时，阿拉比表示：“简而言之，是的。”但他也表示，阿盟将继续与他们合作，因为“我们需要他们。”（完）