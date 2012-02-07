〔货币市场〕回购利率走稳,预计近期仍将持高

路透纽约2月6日电---美国隔夜回购利率(附买回协议利率)周一持稳,但近期内或将维持在相对较高水准,因货币市场基金减少在该资产类别的贷款,且短期供应增多.

隔夜回购利率周一约报13个基点,从上周约20个基点的水准回落.

近几周来回购利率一直被推高,因经纪商带来更多抵押品,这些抵押品都需要以购买美国联邦储备理事会(美联储,FED)短期债券的方式来进行融资.

美国货币基金也在减少回购贷款,因风险偏好上升令投资者撤出超级安全的基金,且货币基金试探性回归通过商业票据和存款证进行的银行拆借.

TD Securities短期利率交易主管Kenneth Silliman称:"我们看到货币基金将资金从隔夜回购市场转移到银行信贷."

其并称:"银行信贷解冻,恰逢经纪商试图吃进大量票据."

巴克莱资本数据显示,美联储料将再次出售2,000亿美元短期债券,作为卖短债买长债计划的一部分.

美国财政部也意外增加国库券的标售规模.一个月期国库券利率US1MT=RR周一略受支撑,此前财政部表示将标售370亿美元四周期国库券,超出先前标售的330亿美元.

货币基金继续面临资金赎回局面,这导致其减少供应回购贷款.

银行间拆放款利率继续下滑,指标三个月美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=跌至0.52325个基点,上年底为逾0.58100个基点.

三个月期欧元换美元的互换溢价EURCBS3M=ICAP相对持稳於0.75%左右,从近期高位约1.60%回落,但仍高於2011年中期的0.40%区域.(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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