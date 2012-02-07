〔中国经济〕若欧洲危机恶化,中国经济增速可能减半--IMF

路透北京2月6日电---国际货币基金组织(IMF)表示,若欧债危机令全球经济陷入衰退,今年中国经济年增速可能会放慢近一半,从而给中国带来采取"大规模"财政刺激举措的压力.

IMF在1月的全球经济展望中公布了中国2012年经济增长前景预估,将2012年经济增速预估从9%调降至8.2%.

周一公布的中国经济展望显示,按照IMF对全球经济的"低端"预估,中国经济增长率可能较IMF当前预估再降约4个百分点.

"在不利环境下,这种悲观前景成真,中国应该通过中央和地方政府预算实施大规模财政刺激计划,加以应对."

IMF称,刺激举措可能包括下调消费税、对消费者提供补贴、鼓励企业扩大投资、对小企业予以支持并增加保障房投入等.

IMF指出,这类刺激举措规模达到GDP的3%,将有助於缓解经济产出的下滑.

1月进行的路透调查显示,由於国内外需求低迷,今年中国经济成长率可能从去年的9.2%放缓至8.4%.

IMF称,通胀下滑令中国人民银行在未来数周可以通过公开市场操作对政策进行微调,以支撑经济成长.IMF还指出,若资本流入继续趋缓,央行可以再次调降银行存款准备金率.

中国人民银行11月末宣布调降银行存款准备金率,为三年来首次,预计未来数月内还将进一步调降.(完)