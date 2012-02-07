〔美股业绩〕百胜集团第四季获利上升,因中国业务持续增长

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 第四季扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.75美元,华尔街预估为0.74美元
* 中国同店销售上升21%
* 盘後股价上扬3%
路透2月6日电---肯德基母公司百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)公布的第四季获利高於华尔街预估,因其中国餐饮店的营收和营业利润加速增长,扶助缓解了其最大市场中国增长放缓的担忧.
这家速食连锁业者的股价在盘後交易时段上升3%至65.10美元,此前其公布的国际市场餐饮店营收增幅亦高於预期.该公司股价较上年同期升逾25%,且在历史高位附近交投.
Sustainable Growth Advisors研究主管Tucker Brown表示,"这再度证明他们是新兴市场中最优秀的消费品企业之一."该公司旗下基金SGA Global Growth Fund持有百胜集团股份.
Brown称,百胜集团中国餐饮店第四季营收较上年同期上升21%,营业利润上涨15%,受助于近期物价飙涨.
百胜集团截至12月31日的第四季净利上升30%至3.56亿美元,合EPS为0.75美元,比汤森路透I/B/E/S分析师平均预估值高0.01美元.
百胜国际餐饮集团(YRI)的同店销售当季上升3%.该部门包括百胜的其他非美国市场,例如法国、印度和俄罗斯.
从第一季开始,印度将成为百胜的独立业务部门.
虽然百胜国际市场的业务表现强健,但其一直在扭转美国的业务情况.
百胜开店至少一年以上的美国餐饮店整体销售第四季上升1%,其中必胜客意外上扬6%,塔可钟(Taco Bell)下降2%,肯德基下滑1%.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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