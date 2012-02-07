美国与加拿大经济指标预测--2月7日-2月14日****

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透2月7日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------2月6日当周-------------------------------
2月7日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月4日当周 -- +0.1%
1330 加拿大建筑许可 12月 -0.5% -3.6%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月4日当周 -- +2.0%
1500 美国IBD消费者信心指数 2月 -- 47.5
2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加77 增加203.7
2月8日(三)
1200 美国抵押贷款指数 2月3日当周 -- 753.3
再融资指数 -- 4,113.8
1315 加拿大房屋开工(万户) 1月 19.4 20.02
2月9日(四)
1330 加拿大新屋价格 12月 +0.2% +0.3%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月4日当周 37 36.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.575
续请失业金人数(万人) 1月28日当周 350 343.7
1500 美国趸售(批发)库存 12月 +0.4% +0.1%
趸售销售 +0.5% +0.6%
2月10日(五)
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差480 逆差478
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差5.5 顺差10.7
出口 -- 400.9
进口 -- 390.2
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月初值 74.5 75.0
现况指数 84.5 84.2
预期指数 69.5 69.1
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 2月3日当周 -- 123.1
1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 赤字500 赤字859.7
-----------------------------------2月13日当周-------------------------------
2月13日(一)
无重要经济指标公布.
2月14日(二)
1245 美国ICSCICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月11日当周 -- --
1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.6% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.2%
1330 美国进口物价 1月 +0.2% -0.1%
出口物价 持平 -0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月11日当周 -- --
1500 美国企业库存 12月 +0.3% +0.3% (完)
--编译 程琳;审校 郑茵
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。