〔标题新闻〕欧洲银行业对美国市政债券带来的直接风险可控,但对少数发行者是重要议题--穆迪

欧元区金融：投资者提高海外投资比例，尽管区内经济复苏--央行数据
路透法兰克福2月20日 - 欧洲央行数据显示，欧元区投资者对区外投资的配置比例提高，说明尽管经济复苏且欧洲央行持续提供支持，但对欧元区的不安情绪在加剧。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E7LU01Y]
路透法兰克福2月20日 - 欧洲央行数据显示，欧元区投资者对区外投资的配置比例提高，说明尽管经济复苏且欧洲央行持续提供支持，但对欧元区的不安情绪在加剧。
路透上海2月21日 - 中国股市沪综指周一收升1.18%。沪深证交所融资融券余额当日上 升49.3亿元人民币；两市两融余额为8,994.5亿元，创逾一个月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/20 5,256.6 3,737.9 8,994.5 49.3 3,239.96 2/17 5,217.6 3,727.6 8,945.2 -13.9 3,202.08 2/16 5,223.8 3,735.3 8,959.1
路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。