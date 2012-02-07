〔标题新闻〕欧洲银行业对美国市政债券带来的直接风险可控,但对少数发行者是重要议题--穆迪

中国证券：沪深证交所周一两融余额升49.3亿元，创逾一个月高点

路透上海2月21日 - 中国股市沪综指周一收升1.18%。沪深证交所融资融券余额当日上 升49.3亿元人民币；两市两融余额为8,994.5亿元，创逾一个月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/20 5,256.6 3,737.9 8,994.5 49.3 3,239.96 2/17 5,217.6 3,727.6 8,945.2 -13.9 3,202.08 2/16 5,223.8 3,735.3 8,959.1