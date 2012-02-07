版本:
中国
债券 | 2012年 2月 7日 星期二 08:59 BJT

〔标题新闻〕欧洲银行业对美国市政债券带来的直接风险可控,但对少数发行者是重要议题--穆迪

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E7LU01Y]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐