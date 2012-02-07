〔澳洲个股〕麦格理警告称2011/12年度净利或大降25%,打压股价下挫

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透悉尼2月7日电---澳洲最大投行--麦格理集团(MQG.AX)警告称,截至3月会计年度净利或下滑25%,降幅较分析师预期高出一倍,因市场疲弱对交易和投资银行业务造成冲击.
麦格理称,贷款、租赁和基金业务当年度营业收入可能增长五分之一,但不足以抵消市场业务收入30%的降幅.
若2012年获利下降,将是麦格理四年来第三次录得年度获利下滑.
由於其关键的交易和投行业务处境艰难,麦格理之前曾表示,截至3月当年的净利料低於上年的9.56亿澳元(10亿美元).
汤森路透I/B/E/S预估显示,分析师预计麦格理2011/12年度净利下降12%至8.4亿澳元,降幅为麦格理预估的一半.
麦格理公布全年获利大降预警後,其股价挫跌5%.
该公司将於4月27日公布全年业绩.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
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