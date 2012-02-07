〔澳洲个股〕麦格理警告称2011/12年度净利或大降25%,打压股价下挫

路透悉尼2月7日电---澳洲最大投行--麦格理集团(MQG.AX)警告称,截至3月会计年度净利或下滑25%,降幅较分析师预期高出一倍,因市场疲弱对交易和投资银行业务造成冲击.

麦格理称,贷款、租赁和基金业务当年度营业收入可能增长五分之一,但不足以抵消市场业务收入30%的降幅.

若2012年获利下降,将是麦格理四年来第三次录得年度获利下滑.

由於其关键的交易和投行业务处境艰难,麦格理之前曾表示,截至3月当年的净利料低於上年的9.56亿澳元(10亿美元).

汤森路透I/B/E/S预估显示,分析师预计麦格理2011/12年度净利下降12%至8.4亿澳元,降幅为麦格理预估的一半.

麦格理公布全年获利大降预警後,其股价挫跌5%.

该公司将於4月27日公布全年业绩.(完)