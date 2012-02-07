《中国报摘》--其他报纸重要消息2月7日(I)

**上海证券报**

--据保险业人士透露,近日中国证券登记结算公司下发《关於保险机构证券投资交易有关开户、结算等事项的通知》,保险机构独立席位可能会被收回.

--济南钢铁(600022.SS)换股吸收合并莱钢股份600102.SS进入实施阶段,由於市价稍高於选择现金方式的行权价格,两公司吸收合并的现金选择权或可避免启动.

**人民日报**

--国务院日前批复《全国重要江河湖泊水功能区划》,明确全国重要江河湖泊共划分水功能区4,493个,根据不同水域的功能定位,今後实行分类保护和管理,促进水资源承载能力与经济社会发展相适应,力争到2020年全国重要江河湖泊水功能区水质达标率达80%,到2030年水质基本达标.

--商务部发布2012年第2号公告,决定自2012年2月6日起对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉所适用的反倾销措施进行期终复审调查.

--分析文章称,目前全国各类交易场所至少有300家,遍地开花的交易所背後,都有流动性过剩的影子.清理整顿有助於净化资本市场,让交易场所规范运营,治乱之本是将泛滥的游资引导到合理的投资渠道.

**第一财经日报**

--记者获悉,截至2011年底,全国未竣工房地产项目15.04万宗,面积47.99万公顷,四倍于过去三年的年均实际供应量,国土部今年将重点促进开发.

--从鞍钢集团获悉,该公司与韩国LG商事签署投资合作意向书,拟在印度和巴西建立钢材加工中心,进军当地汽车和家电市场.

**21世纪经济报 道**

--由山东海洋投资有限公司主导发起的中国蓝色经济产业基金管理有限公司成立,蓝色产业基金总规模为300亿元人民币,存续期限为12年,首期规模80亿元,将力争上半年到位封闭运行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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