〔路透专访〕中国不宜出台刺激政策应对人口红利衰竭--社科院专家

* 中国正遭遇人口利红利衰竭导致的经济增长放缓

* 解决之道是减少政府对经济干预并加大教育投入

* 政府应为产业结构升级创造条件,而不应人为去促进

作者 沈燕/周昕

路透北京2月7日电---面对中国经济增速下滑的现状,最早提出中国已进入刘易斯拐点的中国社科院人口与劳动经济所所长蔡昉表示,这也是人口红利衰竭的表现,应对之道是减少政府对经济的直接干预,不宜出台刺激政策,并加大对教育的投入.

他在接受路透专访时表示,以劳动力短缺和工资上涨为标志的刘易斯转折点在2004年前後就已显现,面对人口红利衰竭的现状,只有减少政府对直接经济过程的介入和干预,着力于社会资本积累,并通过制度建设创造良好的市场竞争环境,推动产业结构的升级.

"当人口红利消失时,我最担心的就是政府对经济的调控干预反而会加强,并通过刺激政策来拉动经济,这不利於全要素生产力的提高."蔡昉称,"这也是最容易犯的错误."

所谓刘易斯拐点,指劳动力过剩向短缺的转折点,是指在工业化过程中,随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移,农村富余劳动力逐渐减少,最终枯竭.该观点由诺贝尔经济学奖得主刘易斯在人口流动模型中提出.

中国经济发达的珠三角、长三角等地区近几年不断遭遇民工荒,招工难等问题,这种趋势正在向内陆城市蔓延.

蔡昉分析指出,中国劳动年龄人口虽然至今保持增长,但事实上早在20世纪90年代初已经开始减速,而这与资本报酬递减现象的发生在时间上是吻合的,可以看做是人口红利消失的先兆.

他认为,只有持续提高全要素生产率,通过政府加大对教育的投入,以提高人力资本存量为目标的社会事业投资,才不会发生报酬递减的现象,也才能让中国经济保持平稳增长,也是中国应对未富先老并成功跨越"中等收入陷阱"的良方.

中国2011年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑至8.9%.据路透调查显示,预计中国今明两年国内生产总值(GDP)增速料明显放缓,均将低於9%.

根据中国国家统计局去年公布的第六次人口普查结果,十年来中国人口增长处於低生育水平阶段,60岁及以上人口占13.26%,老龄化进程逐步加快.

所谓的"中等收入陷阱",是指人均国民收入介於906美元与1.1115万美元之间的国家都属中等收入国家.当低收入国家跃升为中等收入国家後,经济进一步增长很容易受到原有发展模式的制约而陷入停滞徘徊期,人均国民收入便难以突破1.1万美元上限.

**不应依赖刺激政策**

蔡昉指出,宏观调控的作用是熨平经济周期.但在现实中经济一往下走,政府就着急,越着急越想着出台刺激政策,中央和地方政府都有这个倾向.

他指出,在实施刺激性方案或战略的情况下,如果人为刺激的投资未能选准具有比较优势的产业,或者还导致资本报酬递减,这种投资"潮涌现象"不仅无助於促进可持续增长,还会造成宏观经济的失衡.

要实现中国政府十二五规划提出的经济结构调整,产业结构升级的目标,他认为,政府的职责应该创造公平的条件,完善制度,根本性转变政府职能,并通过提高教育、培训、科学研究和社会保障等领域,改善劳动者的素质和预期,从而提高全要素的生产力,支撑经济的平稳发展.

"如果政府通过保护或人为的方式去促进结构升级,把结果当做手段,就会适得其反."蔡昉指出.

从经济学角度看,中国作为发展中国家具有後发优势,因此鼓励创新驱动经济发展不能过头,"而将自主创新应用到所有领域也是有问题的".蔡昉称.(完)