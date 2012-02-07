《中国重要政经日程》--2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
=============================今日重要政经日程==========================
2/7(二)
--中国国新办2011年工业通信业发展情况和2012年工业通信业发展形势发布会.
=============================近日重要政经日程==========================
2/13(一)
--中国经济50人论坛2012年年会在北京举行.
2/16(四)
--第五届中国创业投资价值榜在北京举行.
--2012中国碳排放交易国际峰会在上海举行,至17日.
2/17(五)
--2011中国CFO年度人物评选在北京举行.
2/18(六)
*--第三届上海金融论坛在上海举行.
2/23(四)
--第四届中国国际新能源产业博览会在北京举行,至周六
--第六届中国核电技术与投资论坛在上海举行,至周五
2/25(六)
--2012全球宏观经济预测春季年会在北京举行.
2/29(三)
--2012TOPCFO国际财务管理峰会在上海举行.
3/1(四)
--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.
3/3(六)
--全国政协十一届五次会议在北京开幕.
3/5(一)
--中国十一届全国人大五次会议在北京开幕.
3/19(一)
*--2012国际石油产业发展论坛在北京举行,至20日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
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