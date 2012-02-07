台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透北京2月7日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口 快讯的日程: 公布日期 经济指标 数据日期 2012年 2月 2/9 工业品价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 2/10 进出口贸易数据 1月 2/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/22 2011年国民经济和社会发展统计公报 2011年 3月 3/9 工业品价格指数(PPI) 2月 居民消费价格指数(CPI) 2月 城镇固定资产投资 2月 社会消费品零售总额 2月 工业增加值 2月 房地产投资和销售情况月度报告 2月 3/10 进出口贸易数据 2月 3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 4月 4/9 工业品价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 4/10 进出口贸易数据 3月 4/13 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 城镇固定资产投资 3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 5月 5/10 进出口贸易数据 4月 5/11 工业品价格指数(PPI) 4月 居民消费价格指数(CPI) 4月 城镇固定资产投资 4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 5/27 规模以上工业企业利润 1-4月 6月 6/9 工业品价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 城镇固定资产投资 5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 6/10 进出口贸易数据 5月 6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 6/29 规模以上工业企业利润 1-5月 7月 7/9 工业品价格指数(PPI) 6月 居民消费价格指数(CPI) 6月 7/10 进出口贸易数据 6月 7/13 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 城镇固定资产投资 6月 社会消费品零售总额 6月 工业增加值 6月 房地产投资和销售情况月度报告 6月 7/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/27 规模以上工业企业利润 1-6月 8月 8/9 工业品价格指数(PPI) 7月 居民消费价格指数(CPI) 7月 城镇固定资产投资 7月 社会消费品零售总额 7月 工业增加值 7月 房地产投资和销售情况月度报告 7月 8/10 进出口贸易数据 7月 8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/27 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/9 工业品价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 城镇固定资产投资 8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/10 进出口贸易数据 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/27 规模以上工业企业利润 1-8月 10月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/15 工业品价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/18 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 城镇固定资产投资 9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/9 工业品价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 城镇固定资产投资 10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/10 进出口贸易数据 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/9 工业品价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 城镇固定资产投资 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/10 进出口贸易数据 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新. 详情请查看国家统计局网站 here 2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完) --整理 尹嫄婷 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN] 中国..........[ECI-DIARY-CDS] 已公布经济指标一览 美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN] 欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN] 中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN] 澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。