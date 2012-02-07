〔中国股市〕周一融资买入较前日微降,中国平安交易活跃

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透北京2月7日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为 202,281万元人民币,较上交易日减少3.7%.标的证券中国平安(601318.SS)交易活跃, 其融资偿还额达5,099万元,居沪市首位. 融资及融券信用交易情况如下: 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余额(万元) 上海证券交易所 2,278,452 134,394 64,738 深圳证券交易所 1,301,408 67,887 34,115(完) 参看相关细节,请点选(here) (here) --发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK> 深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。