《全球主要国家债券发行预告》--2月7日-2月14日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透2月7日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/7 0120 日本 六个月期贴现国库券
2/7 1630 美国 四周期国库券;
52周期国库券
2/7 1800 美国 三年期公债
2/7 英国 40亿英镑 票息1.75%、2017年到期公债
2/7 希腊 六个月期国库券
2/8 0120 日本 三个月期贴现国库券
2/8 加拿大 35亿加元 两年期公债
2/8 1800 美国 10年期公债
2/8 0700 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期、票息为0.75%的五年期公债
2/9 0130 日本 40年期公债
2/9 1800 美国 30年期公债
2/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
2/10 英国 国库券
2/13 0120 日本 一年期贴现公债
2/13 意大利 2013年2月14日到期一年期公债
2/13 1630 美国 13周国库券
26周国库券
2/13 0700 德国 40亿欧元 2012年8月15日到期六个月国库券
2/13 法国 国库券
2/14 意大利 中期债券
2/14 1630 美国 四周期国库券
2/14 希腊 三个月期国库券
2/14 西班牙 12个月及18个月期公债
2/14 加拿大 最少53.25亿加元 5月24日到期的98天期国库券;
最少20.25亿加元 8月16日到期的182天期国库券;
最少20.25亿加元 2013年2月14日到期的364天期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
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