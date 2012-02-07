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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 08:36 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月7日-2月14日

路透2月7日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

2/7 0120 日本 六个月期贴现国库券

2/7 1630 美国 四周期国库券;

52周期国库券

2/7 1800 美国 三年期公债

2/7 英国 40亿英镑 票息1.75%、2017年到期公债

2/7 希腊 六个月期国库券

2/8 0120 日本 三个月期贴现国库券

2/8 加拿大 35亿加元 两年期公债

2/8 1800 美国 10年期公债

2/8 0700 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期、票息为0.75%的五年期公债

2/9 0130 日本 40年期公债

2/9 1800 美国 30年期公债

2/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券

2/10 英国 国库券

2/13 0120 日本 一年期贴现公债

2/13 意大利 2013年2月14日到期一年期公债

2/13 1630 美国 13周国库券

26周国库券

2/13 0700 德国 40亿欧元 2012年8月15日到期六个月国库券

2/13 法国 国库券

2/14 意大利 中期债券

2/14 1630 美国 四周期国库券

2/14 希腊 三个月期国库券

2/14 西班牙 12个月及18个月期公债

2/14 加拿大 最少53.25亿加元 5月24日到期的98天期国库券;

最少20.25亿加元 8月16日到期的182天期国库券;

最少20.25亿加元 2013年2月14日到期的364天期国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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