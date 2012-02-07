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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 08:19 BJT

〔日本股市〕自三个月高位回落,因希腊纾困协议延迟打击乐观情绪

路透东京2月7日电---日本股市日经指数周二自三个月高位回落,因希腊对要求苛刻的新纾困措施推迟做出回复,打击了围绕美国经济前景的乐观情绪.

日经指数.N225跌0.3%至8,902.64点,东证股价指数.TOPX跌0.1%至769.25.(完)

--编译 李春喜;审校 孙茉莉

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