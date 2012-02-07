《中国已公布新股发行上市日程表》--2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/7 沪 东风股份 780515 5,600 11.7-13.2 16.03-18.08 国信证券 2/10 2/8 深 朗玛信息 300288 *1,340 *22.44 *34.00 宏源证券 2/13 2/8 深 利 德 曼 300289 3,840 *13.00 *37.14 民生证券 2/13 2/8 深 荣科科技 300290 *1,700 *11.11 *23.15 平安证券 2/13 2/9 深 共达电声 002655 不超过3,000 -- -- 国信证券 2/14 2/10 沪 环旭电子 -- 不超过10,680 -- -- 长城证券 2/15 2/10 沪 吉视传媒 -- 不超过28,000 -- -- 中信证券 2/15 2/15 沪 中国交建 -- 不超过160,000 -- -- 中银国际 2/20 国泰君安 2/17 深 卡奴迪路 002656 不超过2,500 -- -- 恒泰证券 2/22 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 飞利信 300287 -- 15.00 37.50 银河证券 -- 深 华录百纳 300291 -- 45.00 82.46 华西证券 -- 深 万润科技 002654 -- 12.00 30.00 国信证券 2/9 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 张喜良
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。