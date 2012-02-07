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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 08:26 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月7日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日
    2/7       沪   东风股份   780515         5,600   11.7-13.2    16.03-18.08   国信证券  2/10
    2/8       深   朗玛信息   300288        *1,340     *22.44        *34.00     宏源证券  2/13
    2/8       深   利 德 曼   300289         3,840     *13.00        *37.14     民生证券  2/13
    2/8       深   荣科科技   300290        *1,700     *11.11        *23.15     平安证券  2/13
    2/9       深   共达电声   002655   不超过3,000        --           --       国信证券  2/14
    2/10      沪   环旭电子     --    不超过10,680        --           --       长城证券  2/15
    2/10      沪   吉视传媒     --    不超过28,000        --           --       中信证券  2/15
    2/15      沪   中国交建     --   不超过160,000        --           --       中银国际  2/20
                                                                                国泰君安
    2/17      深   卡奴迪路   002656   不超过2,500        --           --       恒泰证券  2/22
    
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
   --     深    飞利信     300287          --           15.00        37.50     银河证券
   --     深   华录百纳    300291          --           45.00        82.46     华西证券  
   --     深   万润科技    002654          --           12.00        30.00     国信证券  2/9  

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 张喜良

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