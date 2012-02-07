〔全球贵金属〕汇丰银行维持2012年金价预估不变,长期仍看涨

路透2月6日电---汇丰银行称,其维持对2012年黄金均价在每盎司1,850美元的预估不变,因全球货币政策宽松且投资者对金融市场心存不安.

汇丰首席商品分析师James Steel在报告中称:"庞大而难以维持的政府债务,宽松的货币政策和地缘政治风险的加剧,对於这些问题的忧虑正在推高金价."

"尽管去年第四季金价出现大幅修正,但我们认为长期上涨的趋势仍保持完好."

Steel称,继2008年全球经济危机後,投资者对金融体系和政府政策的信心一降再降,令黄金从中受益.

"各国央行对黄金的态度发生转变,继数十年来充当黄金净卖家之後,一下变为强力黄金买家,这或许是自创建黄金上市交易基金(ETF)以来,推动金市不断上扬的一个重要因素."他说道.

Steel亦指欧元若进一步上扬也有利於推高金价.

此外,Steel表示,不断上涨的金价预期也会刺激未来五年金矿的产出,但也会遏制中国等其他新兴市场黄金饰品的需求.

汇丰还表示,仍维持对明後两年金价的预估,分别在每盎司1,800和1,750美元.(完)

--编译 孙茉莉;审校 郑茵

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