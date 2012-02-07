〔韩国股市〕开盘微涨,期权到期与希腊问题打击人气

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透首尔2月7日电---韩国股市周二开盘微涨,不过涨势料是暂时性的,因期权到期在即,希腊也推迟对纾困协议做出决定.
Woongjin Holdings(016880.KS)劲升15%涨停,因该公司在监管公告中称,正在考虑出售旗下家电子公司Woongjin Coway (021240.KS).
0004GMT,韩国综合股价指数.KS11升0.3%至1,979.04点.(完)
--编译 李春喜;审校 王丽鑫
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。