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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 08:27 BJT

〔韩国股市〕开盘微涨,期权到期与希腊问题打击人气

路透首尔2月7日电---韩国股市周二开盘微涨,不过涨势料是暂时性的,因期权到期在即,希腊也推迟对纾困协议做出决定.

Woongjin Holdings(016880.KS)劲升15%涨停,因该公司在监管公告中称,正在考虑出售旗下家电子公司Woongjin Coway (021240.KS).

0004GMT,韩国综合股价指数.KS11升0.3%至1,979.04点.(完)

--编译 李春喜;审校 王丽鑫

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