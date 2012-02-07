〔英国数据〕1月同店零售销售同比下降0.3%,创同期第二差表现--BRC

路透伦敦2月7日电---英国零售业联盟(BRC)周二公布调查显示,英国1月零售销售创1995年有记录以来同期第二差表现,因顾客在12月折扣吸引下大肆支出後又勒紧钱袋.

英国1月同店零售销售额较上年同期下降0.3%.12月为增长2.2%.

1月包括新开店面在内的总零售额较上年同期增长2.1%,增幅低於12月的4.1%.

按这两种方法衡量,销售状况仅好於2010年1月份.鉴於通胀率持於4%上方,1月零售销售量几乎肯定不及上年同期.

BRC主管Stephen Robertson称,"受商家折扣鼓励,顾客在12月抛开忧虑大举购物.进入新的一年,现实再度承受考验,关於就业、薪资和日常生活成本的担忧重现."

1月零售销售同比下降还因为,2010年12月的大雪致使许多人推迟购物,因而2011年1月零售销售异常强劲.(完)