〔中国个股〕上汽集团1月汽车销量达38万辆,同比下降8.48%

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透上海2月7日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二公告称,其1月汽车销量为380,305辆,同比下降8.48%.
公告显示,1月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为110,008辆,同比下降2.65%;而上海通用当月销售127,443辆,同比下降4.02%.
上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,而上海通用是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司,两者均为国内三大乘用车生产企业.
上汽集团旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司1月销量同比下降高达45.34%,仅销售11,001辆.不过当月产量更少,仅7,485辆,去年同期为20,217辆.
上汽集团周一收报15.25元人民币,过去一个月累计上涨7.4%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。