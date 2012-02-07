〔中国个股〕上汽集团1月汽车销量达38万辆,同比下降8.48%

路透上海2月7日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二公告称,其1月汽车销量为380,305辆,同比下降8.48%.

公告显示,1月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为110,008辆,同比下降2.65%;而上海通用当月销售127,443辆,同比下降4.02%.

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,而上海通用是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司,两者均为国内三大乘用车生产企业.

上汽集团旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司1月销量同比下降高达45.34%,仅销售11,001辆.不过当月产量更少,仅7,485辆,去年同期为20,217辆.

上汽集团周一收报15.25元人民币,过去一个月累计上涨7.4%.(完)