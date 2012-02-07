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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 08:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元下滑,因希腊尚未就纾困协议作出决定引发违约担忧

路透首尔2月7日电---韩国韩元兑美元KRW=周二早盘下滑,此前希腊推迟就纾困方案作出决定,令人担心可能发生无序违约并进一步扰乱全球经济.

韩元/美元KRW=KFTC在0026GMT时报1,121.3韩元,周一本地市场收报1,120.8.

3月三年期公债期货KTBc1交投於104.38.

0026GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,121.3 1,120.8

日圆/韩元JPYKRW=R 14.6389/550 14.6134/268

韩国公债期货KTBc1 104.38 104.38

韩国综合股价指数.KS11 1,980.57 1,973.13

------------------------------------------------------- (完)

(附注:韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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