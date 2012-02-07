〔韩国汇市〕韩元下滑,因希腊尚未就纾困协议作出决定引发违约担忧

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透首尔2月7日电---韩国韩元兑美元KRW=周二早盘下滑,此前希腊推迟就纾困方案作出决定,令人担心可能发生无序违约并进一步扰乱全球经济.
韩元/美元KRW=KFTC在0026GMT时报1,121.3韩元,周一本地市场收报1,120.8.
3月三年期公债期货KTBc1交投於104.38.
0026GMT 上日收市价
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美元/韩元KRW= 1,121.3 1,120.8
日圆/韩元JPYKRW=R 14.6389/550 14.6134/268
韩国公债期货KTBc1 104.38 104.38
韩国综合股价指数.KS11 1,980.57 1,973.13
------------------------------------------------------- (完)
(附注:韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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