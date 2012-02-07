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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 10:28 BJT

〔路透基点〕台新银行向LG显示器台湾公司推出3.5亿美元AR让售融资

路透香港2月6日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,委托主办行兼额度分配行台新银行向LG显示器台湾公司(LG Display Taiwan Co Ltd)提供3.5亿美元一年期应收帐款让售(AR factoring)融资.

此次交易贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点.

几家银行受邀参与两个层次的贷款.承贷至少5,000万美元的银行,在动用额度时获得8个基点的手续费;承贷2,000-4,900万美元的银行,在动用额度时获得5个基点的手续费.

2011年3月,该公司从七家银行获得5.6亿美元一年期应收帐款让售融资.该笔交易贷款利率较LIBOR加码150个基点,其他费用约为20个基点.

LG显示器台湾公司是韩国LG显示器有限公司的全资子公司.(完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

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