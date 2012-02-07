〔中国个股〕东北证券定增募资至多40亿元,用於增资本金及扩大业务规模

路透上海2月7日电---中国东北证券(000686.SZ)周二公告称,公司拟定向增发不超过3.4亿股,募集资金总额至多40亿元人民币,将全部用於增加公司资本金以及扩充业务规模等.

刊登在深圳证券交易所的公告显示,公司此次定向增发将向包括公司第一大股东亚泰集团和第二大股东吉林信托在内的不超过10名特定投资者发行;发行价格不低於11.79元/股,低於停牌前东北证券收盘价13.13元/股.

此次募集的资金将全部用於增加公司资本金,扩充业务范围,优化业务结构,扩大业务规模,提高公司竞争力.

公告称,亚泰集团拟出资不少於10亿元且不超过12.28亿元认购本次非公开发行股份,吉林信托拟出资3.5亿元认购本次非公开发行股份,二者均以现金方式认购.

东北证券表示,目前,证券经纪业务仍然是公司最主要的收入来源.公司将募集资金的一部分用於筹建新的营业部,同时对现存营业部进行网点布局优化,并寻找合适的对象,收购一些经营情况稳定的营业部,争取在三年内使营业网点增加到100家.

同时,计划将募集资金中的一部分用於增加证券承销准备金,扩大证券承销与保荐业务规模,增强承销业务实力;公司还将根据公司证券资产管理业务的发展需求,将部分募集资金用於扩大证券资产管理业务规模,以提高公司中间业务收入.

东北证券A股因筹划再融资重大事项,2月2日起停牌,停牌前收报13.13元.(完)