《外汇动态》日本10月末曾连日秘密干预汇市,累计抛售逾9万亿日圆

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
0040GMT---日本财务省公布数据显示,日本继10月31日大规模干预汇市後,又连续干预四天,符合市场猜测.
日本10月31日抛售8.072万亿日圆,创纪录水准,接下来的四天总计抛售约1万亿日圆,但在日本干预市场的时候官方并未透露.
这种新做法令一些市场人士感到意外,或许帮助干预效果持续更长时间,不过,许多人说,整体来看其效果不大.
花旗首席外汇策略师高岛修表示,"这件事无需小题大做.他们的干预是不是偷偷进行的,这对於日本干预的难易程度没什麽影响."(完)
--编译 李爽;审校 郑茵
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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