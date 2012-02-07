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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 09:05 BJT

《外汇动态》日本10月末曾连日秘密干预汇市,累计抛售逾9万亿日圆

0040GMT---日本财务省公布数据显示,日本继10月31日大规模干预汇市後,又连续干预四天,符合市场猜测.

日本10月31日抛售8.072万亿日圆,创纪录水准,接下来的四天总计抛售约1万亿日圆,但在日本干预市场的时候官方并未透露.

这种新做法令一些市场人士感到意外,或许帮助干预效果持续更长时间,不过,许多人说,整体来看其效果不大.

花旗首席外汇策略师高岛修表示,"这件事无需小题大做.他们的干预是不是偷偷进行的,这对於日本干预的难易程度没什麽影响."(完)

--编译 李爽;审校 郑茵

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