〔日本经济〕财务大臣安住淳称不排除对汇率投机采取举措的可能(更新版)

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路透东京2月7日电---日本财务大臣安住淳周二表示,日本将不排除就汇率投机采取举措的可能性.财务省此前公布数据显示,政府当局在去年11月进行了规模约为1万亿日圆(130亿美元)的未事先公布的干预行动.

安住淳称,"如果投机行为变得明显,汇市走势悖离经济基本面,且投机客为了自身利益而扭曲市场,则政府就会采取任何必要举措,来保护日本的国家利益."

"就像我当时说的那样(指日本上次干预时),不排除采取任何举措的可能,"他在一次内阁会议後的新闻会上说.该言论强烈警告市场不要过度推高日圆.

日本在去年10月31日斥资8万亿日圆单边干预汇市,阻止日圆的凌厉升势,以保护经济不受冲击,当天政府便宣布了该举动.

据财务省周二数据显示,此後,日本当局又在11月1-4日抛售约1万亿日圆对汇市进行了秘密干预.该数据亦显示,日本在该季度未干预欧元/日圆.

日本决策者担心,日圆持续走强或进一步打击出口,且亦有可能导致日本经济从去年受地震和海啸破坏的复苏偏离轨道.(完)