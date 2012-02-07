〔日本经济〕财务大臣安住淳称不排除对汇率投机采取举措的可能(更新版)

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
(新增细节)
路透东京2月7日电---日本财务大臣安住淳周二表示,日本将不排除就汇率投机采取举措的可能性.财务省此前公布数据显示,政府当局在去年11月进行了规模约为1万亿日圆(130亿美元)的未事先公布的干预行动.
安住淳称,"如果投机行为变得明显,汇市走势悖离经济基本面,且投机客为了自身利益而扭曲市场,则政府就会采取任何必要举措,来保护日本的国家利益."
"就像我当时说的那样(指日本上次干预时),不排除采取任何举措的可能,"他在一次内阁会议後的新闻会上说.该言论强烈警告市场不要过度推高日圆.
日本在去年10月31日斥资8万亿日圆单边干预汇市,阻止日圆的凌厉升势,以保护经济不受冲击,当天政府便宣布了该举动.
据财务省周二数据显示,此後,日本当局又在11月1-4日抛售约1万亿日圆对汇市进行了秘密干预.该数据亦显示,日本在该季度未干预欧元/日圆.
日本决策者担心,日圆持续走强或进一步打击出口,且亦有可能导致日本经济从去年受地震和海啸破坏的复苏偏离轨道.(完)
--编译 侯向明;审校 王丽鑫
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。