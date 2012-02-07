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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 11:12 BJT

〔新债招标〕中国国开行五年固息债利率3.80%,10年浮息77bp--业内人士

路透上海2月7日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期固息金融债,中标利率为3.80%,稍高於此前的市场预期均值3.73%.

业内人士并透露,同时招标发行的10年期浮息债(一年定存基准),中标利差77个基点(bp),低於83bp的预测均值.

本次招标的新债为国开行第五期和第六期金融债,具体条款如下:

第5期 第6期

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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/固息 10年/浮息

招标时间 2月7日10:00-11:00 2月7日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 2月9日 2月9日

起息日 2月9日 2月9日

发行期 2月8日-2月9日 2月8日-2月9日

上市日 2月15日 2月15日

基本承销额 有 有

付息频率 按年付息 按年付息

发行人增发权利 保留 保留

----------------------------------------------------------------------(完)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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