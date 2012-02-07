〔新债招标〕中国国开行五年固息债利率3.80%,10年浮息77bp--业内人士

澳新汇市：澳元守在近三个半月高点，新西兰元在乳制品标售前下跌
路透悉尼/惠灵顿2月21日 - 澳元兑美元周二守在近三个半月高点，交易员等待从一连串数据及央行事件中寻求新的交投诱因；新西兰元走软，稍晚新西兰将进行全球乳制品标售。
路透上海2月7日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期固息金融债,中标利率为3.80%,稍高於此前的市场预期均值3.73%.
业内人士并透露,同时招标发行的10年期浮息债(一年定存基准),中标利差77个基点(bp),低於83bp的预测均值.
本次招标的新债为国开行第五期和第六期金融债,具体条款如下:
第5期 第6期
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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/固息 10年/浮息
招标时间 2月7日10:00-11:00 2月7日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
缴款日 2月9日 2月9日
起息日 2月9日 2月9日
发行期 2月8日-2月9日 2月8日-2月9日
上市日 2月15日 2月15日
基本承销额 有 有
付息频率 按年付息 按年付息
发行人增发权利 保留 保留
----------------------------------------------------------------------(完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
路透悉尼/惠灵顿2月21日 - 澳元兑美元周二守在近三个半月高点，交易员等待从一连串数据及央行事件中寻求新的交投诱因；新西兰元走软，稍晚新西兰将进行全球乳制品标售。
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。