美国关闭驻叙利亚使馆 拟支持反对派

澳新汇市：澳元守在近三个半月高点，新西兰元在乳制品标售前下跌
路透悉尼/惠灵顿2月21日 - 澳元兑美元周二守在近三个半月高点，交易员等待从一连串数据及央行事件中寻求新的交投诱因；新西兰元走软，稍晚新西兰将进行全球乳制品标售。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月6日电---美国周一关闭驻大马士革大使馆，并誓言“采取更多行动”将叙利亚总统阿萨德赶下台。此前联合国安理会叙利亚问题决议草案未能通过，美国的外交选择减少。
美国政府称，将撤出所有在叙利亚的外交人员。
美国官员明确表示，正在考虑由想法接近的一些国家联合起来，为叙利亚反对派提供支持。此举可能绕过俄罗斯和中国对反阿萨德措施的抵制。
美国总统奥巴马在接受NBC News采访时称，阿萨德政府“感觉到压力增大”，并承诺美国将施加“更多压力”。
不过奥巴马没有透露具体内容，并表示无论西方国家准备对阿萨德采取多么严厉的外交政策，他们仍没有动武的意图。去年西方国家曾在利比亚对卡扎菲动武。
晚些时候，白宫称未准备考虑武装叙利亚反对派。
上个月美国国务院曾暗示可能关闭驻叙利亚大使馆。美国和其盟国寻求新的策略影响国际社会，迫使阿萨德结束对反对派长达11月的暴力镇压。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透悉尼/惠灵顿2月21日 - 澳元兑美元周二守在近三个半月高点，交易员等待从一连串数据及央行事件中寻求新的交投诱因；新西兰元走软，稍晚新西兰将进行全球乳制品标售。
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。