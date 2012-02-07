〔路透调查〕欧洲央行料将暗示最早在3月降息至纪录低点

* 欧洲央行料将维持利率不变,准备最早在3月降息

* 市场寻觅欧洲央行对2月末再启长期再融资操作(LTRO)的评论

* 同样关注欧洲央行对扶助希腊的意愿

路透法兰克福2月6日电---欧洲央行周四料将维持利率不变,但或将暗示已准备好3月调降利率,并可能将面对有关如何因应欧元区债务危机、尤其是希腊的紧迫问题.

周四欧洲央行会议前夕,希腊则演出了一场政治闹剧.该国政坛领导人周一推迟有关是否接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)新救助所要求严苛条款的相关决定.

如果周四以前不达成协议,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将被迫直面一系列问题,包括欧洲央行是否准备好放弃所持希腊债券的获利,并将这些持仓转移给雅典当局,来帮助希腊实现其减债目标.如果敲定协议,他也会被追问有关细节以及以此作为先例等问题.

对於欧洲央行对本月底第二轮低利三年期贷款、亦即LTRO规模的预期,金融市场也希望从德拉吉处寻觅线索.

欧洲央行去年年底利用LTRO向银行业挹注流动性的举措受到全球决策者的欢迎,称其为化解欧元区危机赢得了时间.通过向银行业提供资金来购买主权债券的方式,欧洲央行缓解了受困欧元区二线国际借贷成本的压力.