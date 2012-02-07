《中国股市盘前看点》--2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国12月消费者信贷
--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在参议院预算委员会作证
--欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林在伦敦发表讲话
**宏观经济和政策面**
--中国财政部近日下发通知要求,要拓宽资金来源渠道,加大保障性安居工程投入力度,其中包括2012年增加的地方政府债券收入优先用於保障性安居工程.[nCN1372844]
--中国商务部周一发布十二五(2011-2015年)促进零售业发展的指导意见,提出十二五时期的商品零售规模保持稳定较快增长,社会消费品零售总额及零售业增加值都要保持年均增长15%. [nCN1372128]
**重点行业和公司**
--东北证券(000686.SZ)周二公告称,公司拟定向增发不超过3.4亿股,募集资金总额至多40亿元人民币,将全部用於增加公司资本金以及扩充业务规模等.[nCN1373088]
--上汽集团(600104.SS)周二公告称,其1月汽车销量为380,305辆,同比下降8.48%.[nCN1373076]
**海外动向**
--美国股市周一在五周连涨後小幅收低,因对欧洲和企业盈利的疑虑挥之不去,盖过了投资者日益浓厚的对经济增长的乐观情绪.道琼工业指数.DJI收跌17.10点,或0.13%,至12,845.13点[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC短期阻力位仍在2,350点一线.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。