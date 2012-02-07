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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 09:07 BJT

《中国股市盘前看点》--2月7日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国12月消费者信贷

--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在参议院预算委员会作证

--欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林在伦敦发表讲话

**宏观经济和政策面**

--中国财政部近日下发通知要求,要拓宽资金来源渠道,加大保障性安居工程投入力度,其中包括2012年增加的地方政府债券收入优先用於保障性安居工程.[nCN1372844]

--中国商务部周一发布十二五(2011-2015年)促进零售业发展的指导意见,提出十二五时期的商品零售规模保持稳定较快增长,社会消费品零售总额及零售业增加值都要保持年均增长15%. [nCN1372128]

**重点行业和公司**

--东北证券(000686.SZ)周二公告称,公司拟定向增发不超过3.4亿股,募集资金总额至多40亿元人民币,将全部用於增加公司资本金以及扩充业务规模等.[nCN1373088]

--上汽集团(600104.SS)周二公告称,其1月汽车销量为380,305辆,同比下降8.48%.[nCN1373076]

**海外动向**

--美国股市周一在五周连涨後小幅收低,因对欧洲和企业盈利的疑虑挥之不去,盖过了投资者日益浓厚的对经济增长的乐观情绪.道琼工业指数.DJI收跌17.10点,或0.13%,至12,845.13点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期阻力位仍在2,350点一线.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]　　

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻　 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩　 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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