《热点透视》世界末日并未降临,不过也许船运业除外

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 郑茵

路透伦敦2月6日电---根据对古老玛雅历法的一种流行解读(不过也可能是错误的解读),2012年12月21日将是世界末日.看一下波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数.BADI,可能发现玛雅人预言的末日当真离我们不远.该指数用於衡量大宗商品的海运价格,其在2008年的暴跌为2009年全球性衰退发出了警告.而在今年2月3日,其收盘跌破了2008年时的低点.

但这也许并非末日来临,至少对全球贸易而言是如此.关注全球贸易量的荷兰中央规划局(Dutch Centraal Planbureau)所编制的全球贸易指数,从2008年4月到2009年5月期间下跌了20%.但自此之後到2011年11月,全球贸易量又上升28.3%,比2008年危机前的高点还要高出2.6%.从这些数字中并不能确认海运价格指数或者玛雅预言所反映的悲观预期.

然而,从2008年至2011年贸易增长微乎其微,这有助於解释海运价格指数为何大跌.2008-2009年全球贸易停滞不前让船运业者猝不及防.他们原本认为2000-2008年期间全球贸易量按年增幅会达到60%,并为此准备了与之相应的运输能力.

普华永道在2011年11月的一份报告中得出结论,认为全球海运市场呈现"扭曲".运输能力最大的海岬型船舶在全球共有1,200艘,预计在未来三年还将增加450艘.尽管贸易没有壮观的增长,但仍堪称正面,在此情况下,海运价格指数的下跌是针对运力过剩作出的反应.结果可能就是,运费下降,对大宗商品卖家而言是好事情,但却成了船运公司心头的痛--贷款给船运公司的银行自然也愁眉苦脸.

不过,不应完全淡化对全球贸易的担心.自2011年中期以来,经济成长相对疲弱.欧元区危机无疑是负面因素.中国需求或也有所趋弱--尽管疲弱的程度还不足以妨碍澳洲安享2011年的创纪录出口.谢天谢地,现在还用不着把海运价格指数看成是现代版的玛雅末世预言.(完)