〔全球贵金属〕2月6日SPDR黄金持仓持平,iShares白银持仓较上日增0.28%

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透2月7日电---全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)周一的白银持仓量较上周五增加0.28%,而同期全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量仍维持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,061,167.2 2月6日 41,061,167.2 2月3日 0.0 0.00%
iShares 310,227,234.0 2月6日 309,352,556.4 2月3日 874,677.6 0.28%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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