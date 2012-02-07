经济复苏将帮助奥巴马击败罗姆尼--民调

澳新汇市：澳元守在近三个半月高点，新西兰元在乳制品标售前下跌
路透悉尼/惠灵顿2月21日 - 澳元兑美元周二守在近三个半月高点，交易员等待从一连串数据及央行事件中寻求新的交投诱因；新西兰元走软，稍晚新西兰将进行全球乳制品标售。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月6日电---美国周一的一份民调显示，受助于更强劲的经济前景和近期就业改善，美国总统奥巴马将击败两名主要共和党总统竞选人--罗姆尼(Mitt Romney)和金里奇(Newt Gingrich)。
《华盛顿邮报》和ABC News针对1,000名成人进行的一项联合调查显示，相比潜在竞争对手，奥巴马的前景首次明朗化，因经济缓慢复苏，奥巴马的工作认可率有所攀升。
民调显示，如果现在举行大选，奥巴马将获得51%的选票，前马萨诸塞州州长罗姆尼将获得45%的选票。而奥巴马与前众议院议长金里奇的得票率则分别为54%和43%。
民调显示，当涉及保护中产阶级和税收问题时，奥巴马的支持率高於罗姆尼。受访者表示，他们更相信奥巴马在处理国际事务和恐怖主义问题上的能力。
该民调是在2月1日-4日通过电话采访完成的。
但涉及到创造就业机会问题，奥巴马和罗姆尼旗鼓相当，更多的受访者表示，他们相信罗姆尼驾驭经济和联邦预算赤字的能力。
调查显示，奥巴马的工作认可率上升至50%。该调查样本的误差范围不超过正负四个百分点。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透悉尼/惠灵顿2月21日 - 澳元兑美元周二守在近三个半月高点，交易员等待从一连串数据及央行事件中寻求新的交投诱因；新西兰元走软，稍晚新西兰将进行全球乳制品标售。
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
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