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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 09:44 BJT

〔韩国经济〕1月百货店销售同比下降4.2%,为2008年12月以来最大降幅

路透首尔2月7日电---周二公布的数据显示,韩国大型百货店1月销售较上年同期下滑,创2008年12月以来最大降幅.12月以两位数增长.

韩国企划财政部数据显示,大型折扣店1月销售较上年同期增加2.0%,低於12月的增长3.7%.

数据显示,国产汽车1月国内销售亦较上年同期减少19.9%,为2009年1月以来最大降幅.(完)

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--编译 王丽鑫;审校 王冠中

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