〔韩国经济〕1月百货店销售同比下降4.2%,为2008年12月以来最大降幅

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透首尔2月7日电---周二公布的数据显示,韩国大型百货店1月销售较上年同期下滑,创2008年12月以来最大降幅.12月以两位数增长.
韩国企划财政部数据显示,大型折扣店1月销售较上年同期增加2.0%,低於12月的增长3.7%.
数据显示,国产汽车1月国内销售亦较上年同期减少19.9%,为2009年1月以来最大降幅.(完)
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--编译 王丽鑫;审校 王冠中
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