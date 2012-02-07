〔中国公开市场〕阔别六周正回购再出江湖,到期量萎靡一年央票续暂停(更新版2)

(新增正回购利率等公告内容)

* 阔别六周之久的正回购再出江湖

* 央行将进行260亿元正回购操作,期限28天

* 公开市场到期量萎靡,一年期央票续暂停

路透上海2月7日电---阔别六周之久的正回购终於再出江湖.中国人民银行公开市场今日将进行260亿元人民币正回购操作,期限28天.尽管没有一年期央票的助力,公开市场依然提前实现资金净回笼.

北京一银行交易员表示,2月公开市场到期量萎靡,央行亦有意续暂停一年期央票的发行,并转而通过短期工具以平滑到期量.央行倾向於保持流动性的均衡,即使本周四的央票及正回购恢复正常,预计回笼力度亦不会太大,对资金面的影响有限.

央行公告显示,稍早进行的260亿元28天期正回购操作,利率续持稳在2.80%.同时,今日未发行一年期央票.

"一年央票没发,个人觉得正常.公开市场操作还是要做的,毕竟流动性也没那麽紧,但也不希望过於宽松.央行可能希望7天回购(利率)均值在3.5%以上的样子."他并认为.

为调节春节期间市场流动性,正回购操作此前已连续六周暂停,最近一期操作是在去年12月15日.

央行1月初曾公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.在节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.

上周由於春节前的逆回购集中到期,央票及正回购操作均仍暂停,显示央行谨慎操作,以应对可能出现的流动性问题.[CN/MMTCN]

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 待定

(周四) 待定

正回购 (周二) 260

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 --

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