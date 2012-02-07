〔基金产业〕风险偏好扬升推动美国垃圾债基金纷纷面市

路透纽约2月6日电---资产管理公司和对冲基金发掘出垃圾债券的新魅力.

在投资者风险偏好大增的情况下,Legg Mason(LM.N),First Eagle和Armored Wolf等机构投资者本月借机推出新的高收益"垃圾"债券基金.

除此之外,理柏数据显示,过去四个月里还有至少七家公司推出高收益基金,包括Alliance Bernstein(AB.N)、Brookfield(BAMa.TO)和德国安联.

这波垃圾债券基金发行热是源自技术和基本面两方面原因,包括投资者对美国经济陷入二次衰退的忧虑缓解.

理柏数据显示,截至1月的六个月里,不含上市交易基金(ETF)的高收益基金有88亿美元资金流入,而一般美国公债基金仅流入4亿美元资金.

垃圾债市场回报率也是吸引投资者的一大因素.

法国巴黎银行全球信贷策略师、前美林首席高收益策略师Martin Fridson指出,自12月末至2月3日,美林高收益Master II指数的总体收益率为3.37%.Fridson称,该收益率"年率化後可达42.8%,我认为大家都不奢望能有如此高."

尽管Fridson认为高收益债券可能比股票更具吸引力,尤其是如果公司获利减速的话.

**宏观环境利於高收益债**

Morningstar共同基金分析师Miriam Sjoblom称:"其他类型债券领域缺乏诱人的收益率,尤其是高品质债券."

该公司10年来首次推出的新基金First Eagle High Yield Fund,也是其首支债券基金.投资总监John P. Arnhold称,目前环境对高收益基金"相对适宜".

他说道:"我们认为,相对风险而言,回报非常诱人.我们相信既能产生股票一样的回报,又能因资本结构而得到比股票更好的保护."

Arnhold称,公司获利强劲和经济增长预期温和均有利於高收益债.

Legg Mason Global Asset Management亦加入进军高收益债的行列,推出Permal Hedge Strategies Fund,这是一支投资於多种债券的组合式基金,管理这支基金的经理Javier Dyer称,2012年公司活动增多是进入该领域的原因.

法国巴黎银行的Fridson称:"一定范围而言,公司获利下行是利好因素,因为这使股票吸引力下降,高收益债魅力相对上升."

其并称,公司获利"要非常大幅度下滑,才需担心其能否支付利息."(完)