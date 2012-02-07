〔路透专访〕加拿大总理哈珀接受路透专访全文

路透渥太华2月6日电---加拿大总理哈珀将率领一个规模为近15年来最大的贸易代表团访问中国,期间将会见中国国家主席胡锦涛和总理温家宝,以及重庆市委书记薄熙来和广东省委书记汪洋这两位重要地方领导.

哈珀行前接受路透记者专访,以下为专访内容全文.

问:您此行中国的目的以及希望实现的目标是什麽?

答:这是我就任总理以来第二次正式访问中国,显然此次访问我们将探讨诸多议题,包括安全、人权、民主等等,但此行的主要目的是进一步深化和促进两国的经济联系.(加拿大)本届政府任期内,两国的贸易和投资均大幅增长.但显而易见的是,鉴於当前全球经济形势以及我们许多传统市场所呈现的疲态,扩张我们在亚洲的市场,尤其是中国市场,是现任政府的首要要务.

问:您曾谈及对中国出口石油的问题,您认为在这一问题上具体可以实现哪些目标?

答:我曾经说过,我们有必要向美国以外的国家出口能源,显然Keystone管道问题令这一说法尤其受到关注.目前有数个单个的项目正在接受监管评估,我不会就那些个别的评估结果置评.但加拿大的能源供应日益增多,我认为能够向正在成长的全球最大市场出售我们的产品符合我国利益,整体来说这就是指亚洲市场.我相信中国和其他国家对於购买这些产品会非常感兴趣.

问:显然(加拿大)的石油不会很快出口到中国.专家认为要大规模出口石油到中国,还需要五年或十年的时间.这会改变您的看法吗?您会怎样对(中国)说,"我们想向你出口石油,但还需要好几年时间"?

答: 这些是规模庞大、非常复杂的项目.谈及能源的时候,显然我们不是仅仅指石油,也包括天然气.显然,花费这麽久时间不仅是因监管因素,也与项目本身的复杂性和融资问题有关.关於时间的问题,我已经多次强调,加方对这些项目进行详尽的评估,监管机构能够在合理的时间内给予答覆,而且最终这些方案也符合加拿大的利益.

问: 当您听到Keystone项目的决定时,您有什麽看法?

答: 我认为这个项目的决策有多方面的原因,其中包括经济、能源安全,当然还有美国与加拿大就业的原因.因此,我认为我在这个问题上的看法已经众所周知.尽管奥巴马总统已经做出决定,但正如他所说的那样,这个决定并不是永久不变的.目前的这个决定是因为特定的程序,未来他们可能会重新考虑这个决定.我认为这个项目显然对加美两国都有利,但我最终只能为加拿大做出这样的判断.不过正如我所说的,这也凸显了加拿大有必要向美国之外的市场出售产品.

问:这在美国已经成为一个有争议的问题,几天前,美国前众议院议长金瑞契敦促加拿大不要修建North Gateway管道.您是否就此与共和党讨论过?

答:没有,我们一定会尽力避免涉入美国的政治程序.但这个项目在美国得到了巨大支持,这点已不是秘密,而且支持不单是来自企业界与共和党,也来自工会和民主党.我预计,围绕这个项目会继续开展政治辩论.总之,我认为我们必须很清楚.我当然希望Keystone项目取得进展,我认为这个事件,以及同时涉及的其他经济因素,无一不说明能够向美国以外的市场出售产品符合加拿大的国家利益,而且我认为,即使美国改变决定也不能改变这个基本事实.因此我认为,找到向全球最大的成长中市场出售商品的方法至关重要,这些市场就位於亚洲.

问:加拿大与中国之间存在巨额贸易逆差,您是否乐见此事,或者说这种情况能具体得到解决吗?

答:我很高兴看到我们的出口在增长,这很重要.我不想说我不关切贸易逆差.但鉴於两国经济的性质,中国人均经济实力比加拿大要弱得多,因此像中国这种经济体对我们的出口超过进口,也就没什麽好意外了.但显然我们会鼓励双向贸易以及投资的增长,并希望提升我们在中国的影响力,拓展我们产品的市场.我相信这个过程已经展开,并将继续下去.

问:有专家提到一些加拿大企业在中国采取他们所称之为的谨慎策略.您怎样看待加拿大企业的做法?

我很难作出判断.作为一个政府,我们努力要做的,就是为经济成长和国际贸易创造条件.归根结底机会要靠企业自己去争取.我很难作出衡量.我了解许多在中国市场取得长期性重大突破的企业,下周我们将要与其中一些进行会谈.中国不是一个短期打交道的市场,你必须在其中付出努力,必须了解这个市场.你要在市场中耕耘很长时间.我知道有些人认为澳洲等国家的企业比我们做得好.在这些比较之中,当然存在距离上的问题.但事实上,自我们执政以来,两国间的贸易和投资取得了引人注目的增长.实际上我们与中国国家主席胡锦涛在以往会晤中定下的一些目标,在执行上进度有很大提前.因此我相信,两国关系将继续发展,下周我们将就进一步推进彼此间关系取得一些根本性的进展."

问:您提到人权,在访华期间对此打算说什麽?

每次与中国官员会晤时,我们一般都会提及此事,而且会提出一些具体的事例.人权问题以及其它引起政府特别关切的具体领事问题,总是存在的,我们会经常提出,并继续这麽做.我的看法是,我对中国经济的成长当然表示欢迎,但从我们自身的历史以及全球范围来看,长期而言经济和政治的发展是互相关联,彼此促进的,如果不能齐头并进,就会相互拖累.因此我认为,在这些方面取得进展符合所有人的利益,我们将表达自己的看法.当然我们是访问这个国家的客人,会以礼貌方式来说,因为我们会希望其他人在访问我们国家的时候也这样做.本届政府的立场非常明确,我们不会仅着眼於贸易和商业方面的利益,而忽视或无视我们关系中的其它方面...双方的经济联系有所加强,之所以得到加强的原因在於,我们与中国的关系是以互利互惠为原则的.

问:有人抱怨随着中加贸易的增长,您原先对人权问题的强硬论调有所软化,对此您有何评论?

答:不,我的观点一点也没有软化.在这些问题方面我们一直立场明确而且坚持原则.我反对由於贸易增长因此我们必须软化论调的这种提议.我一直以来的观点都十分明确,无论是对中国还是在处理全球所有其他问题上,那就是一个强大而自信的加拿大是一件好事,也是必要的.加拿大有很多可以与人分享的东西,我们不应羞於表达我们的观点,特别是我们的价值观或者体现我国利益的观点,而且这样做能够增强我们在全球的影响.

问:我们知道欧美都面临着很多挑战.对加拿大而言,亚洲真的是最佳的前进方向吗?

答:(亚洲的)中长期的增长前景肯定十分重要,看起来肯定比一些发达国家的前景还要重要得多.这并不意味着我们会放弃发达经济体...而是我认为所有专家都同意,全球经济增长最快的前景属於亚洲,我们希望确保能够借助这一点.(完)