〔美国金融〕美联储本周将审议Capital One收购ING美国网银业务的交易

路透华盛顿2月6日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三将召开会议,讨论Capital One Financial Corp(COF.N)收购荷兰国际集团(ING)ING.AS旗下美国网银业务的交易.此交易受到一些消费者团体的批评.

Capital One去年宣布计划以89亿美元收购ING Direct,这是美国国会2010年7月通过多德-弗兰克金融监管法案以来最大的一笔美系银行收购案.

但此交易引起消费者团体的担忧.他们称,在监管机构试图创建一个不太需要纳税人援助的金融系统之际,该交易将创造又一个"太大而不能倒"的银行.

美联储周一在其网站上表示,将在周三评估此收购申请,并将在会後发表"最终声明".

Capital One希望收购ING Direct以取得其存款,从而为更多贷款提供资金并扩大客户基础.该公司高管上个月曾表示,他们预计将在3月底前完成此交易,且将在6月底前完成收购汇丰控股(HSBA.L)旗下美国信用卡业务的交易.

根据SNL Financial的数据,若按2011年第三季末的资产情况来看,以上两项交易将令Capital One成为美国第七大银行.(完)