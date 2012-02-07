〔美国金融〕美联储本周将审议Capital One收购ING美国网银业务的交易

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透华盛顿2月6日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三将召开会议,讨论Capital One Financial Corp(COF.N)收购荷兰国际集团(ING)ING.AS旗下美国网银业务的交易.此交易受到一些消费者团体的批评.
Capital One去年宣布计划以89亿美元收购ING Direct,这是美国国会2010年7月通过多德-弗兰克金融监管法案以来最大的一笔美系银行收购案.
但此交易引起消费者团体的担忧.他们称,在监管机构试图创建一个不太需要纳税人援助的金融系统之际,该交易将创造又一个"太大而不能倒"的银行.
美联储周一在其网站上表示,将在周三评估此收购申请,并将在会後发表"最终声明".
Capital One希望收购ING Direct以取得其存款,从而为更多贷款提供资金并扩大客户基础.该公司高管上个月曾表示,他们预计将在3月底前完成此交易,且将在6月底前完成收购汇丰控股(HSBA.L)旗下美国信用卡业务的交易.
根据SNL Financial的数据,若按2011年第三季末的资产情况来看,以上两项交易将令Capital One成为美国第七大银行.(完)
--编译 许娜;审校 隋芬
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。