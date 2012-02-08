(重温稿)〔路透调查〕韩国央行周四料按兵不动,对年内降息的看法降温

* 事项:韩国央行政策利率会议

* 时间:2月9日,0100GMT左右公布决议

* 路透调查结果:全部17位分析师均预计利率维持不变,降息看法降温

**路透预估**

受访的17位分析师全体预计韩国央行周四将连续第八个月维持政策利率不变KROCRT=ECI,因通胀及经济成长的不确定性双双升高.

17位分析师中有五位认为至少在年底前将维持利率不变.

在12位预期今年会调整利率者中有七位认为会升息;有五位预期会降息.在前次的1月份调查中,17位受访分析师中有六位认为会升息,有11月认为会降息.

**关注因素**

1月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长3.4%,增幅低於12月的4.2%,且低於预期[ID:nCN1361738],但在一项消费者调查中的预期通胀率则从4.0%小升至4.1%.

第四季经济成长为两年来最慢;1月出口剧减6.6%,凸显出随着内需不振且出口迟滞,经济正在失去动能的担忧.

韩国总统李明博上周在对抗通胀上提高分贝,他第一次表示,如果有需要,可能甚至会稍微牺牲经济成长来降低通胀.

就在李明博谈话的几周前,韩国央行总裁金仲秀则是软化其对抗通胀的论调,而就在一天后政府数据显示1月通胀放缓.

追踪利率预期的衍生品和三个月银行间拆借利率之差自去年8月中以来一直接近零,因交易商认为短期内政策利率不会改变.(完)