〔中国基金〕汇添富今起发行国内首只逆向投资基金,寻找个股投资机会

路透上海2月7日电---中国汇添富基金管理公司将於周二起发行国内首只逆向投资基金--汇添富逆向投资基金.该基金拟任基金经理顾耀强指出,目前大盘低点很难把握,而有些个股因未被研究机构及时覆盖、遭遇重点突发事件等被市场低估,通过逆向投资基金关注个股机会有望成为较好选择.

逆向投资的基本原理就是通过对行业和企业的深入研究,避开热门股,寻找由於信息不对称或者市场过度反应被低估的股票.

在海外市场,包括巴菲特、约翰•邓普顿、安东尼•波顿等知名投资人都在逆向投资方面颇有建树.安东尼•波顿管理的富达特殊情况基金在近30年间的平均年回报率高达20%,远高於英国同期基准股指.

汇添富新闻稿引述顾耀强的话称,目前经过持续下跌後,国内股市的市场系统性风险已经较为充分地释放,也就是说未来单边下跌的可能性很小,而逐步修复甚至转而上涨的可能性较大.但由於股市处於相对底部区域时,绝对的低点很难把握.

他表示,未来将会重点关注五类股票的投资机会:首先关注市场阶段性关注度较低的公司;第二类涉及重大突发事件且为市场过度反应的公司;第三类关注的是景气存在复苏可能但尚未被市场充分发掘的公司;第四类是可能或正处於并购重组但市场存在分歧的公司;第五类是治理结构有望改善但市场预期有限的公司.

汇添富是由东方证券、文汇新民联合报业集团和中国东方航空集团三方合资的公司,目前管理着逾20只基金,去年底的管理资产规模逾480亿元人民币.(完)