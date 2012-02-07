〔路透调查〕银行料自欧洲央行2月三年期贷款操作获4,000亿欧元资金

路透班加罗尔2月6日电---路透周一公布的货币市场交易商调查显示,欧洲央行(ECB)将在本月稍晚的第二轮再融资操作中,向银行业再提供4,000亿欧元三年期低息贷款.

银行业12月从欧洲央行获得约4,890亿欧元三年期贷款,自那以後,西班牙和意大利等受危机冲击国家的政府借款成本已明显下降.

若本次调查预估准确,欧洲央行2月29日贷出4,000亿欧元後,银行业流动性系统中单是三年期贷款总额就接近9,000亿欧元.

2月29日资金操作允许银行使用的担保品比以往更多,此前银行业者对本次贷款规模的预估分布很广,有些预估甚至高达7,500亿或1万亿(兆)欧元.

接受本次调查访问的交易商第二次上修三年期贷款规模预估,估值范围亦很广阔,表明在希腊新援助谈判悬而未决的情况下,不确定性很高.

上周的路透调查曾预估,银行将从欧洲央行吸收3,250亿欧元的超低息三年期贷款.

路透周一访问的21位交易商预估值从750亿欧元到8,000亿欧元不等,区间宽於上周调查的1,000-5,500亿欧元.

即将进行的三年期资金操作的规模,很大程度上或取决於银行如何重新利用较短期再融资操作中将要到期的资金.(完)