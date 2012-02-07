拜登：中国将无法保持目前经济增速

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月6日电---美国副总统拜登周一警告称，中国因为实行独生子女政策，将不可能保持目前的经济增速。
拜登指出，去年八月访华时，他明确向中国政府表示，美国的财政问题能够克服，没有中国未来将面临的问题严重。
“美国的福利制度有问题，我们能够解决，谢天谢地我们没有中国的问题，”拜登说道。
“因为中国实行独生子女政策，未来20年中国工作人口和退休人口的比例将发生逆转，不可能保持目前的经济增速。”
拜登试图强调美国仍是全球最大的经济体，而且“比任何国家都有优势引领21世纪”。
但他同时表明他不是对中国经济增速放缓幸灾乐祸。
“我真的希望看到中国继续增长。不要让美国经济是中国经济2.5倍的事实阻止你们继续努力工作。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
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