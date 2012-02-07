《中国报摘》--其他报纸重要消息2月7日(II)

**每日经济新闻**

--记者从有关人士处获悉,目前中国国务院有关部门正在酝酿成立一个不断强化养老金市场运作的监督机构,而非之前有媒体称的投资机构.

--易观智库数据显示,去年四季度,中国第三方互联网支付市场交易规模达到7,385.8亿元人民币,同比增长105%.

**经济参考报**

--尽管未来芯片产业规模有望进一步扩大,但中国厂商在移动芯片方面,除了代工赚取极低的劳务费外,几乎没有话语权.对此,业内人士指出,目前的情况对国内厂商不利,若不在芯片产业占据一席之地,那麽未来竞争中,国内整个产业很可能再次被边缘化.

--电子商务奇迹般的扩张速度无法掩盖大部分企业持续亏损的事实.业内人士为,2012年将不是电商上市年,而是淘汰年、生死年.所有的公司即使上市,价格也应该比估计的低一些.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. (完)

--整理 刘昕/尹嫄婷; 审校 张喜良

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