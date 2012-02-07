韩国已公布经济指标--2012/2/7

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4%-p +0.8%-@-r -- --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +3.4% +4.2% -- --
工业生产(m/m) 12月 -0.9%-@ -0.4%-@ 2月28日 --
失业率 12月 3.1%-@ 3.1%-@ 2月14日 --
贸易收支(亿美元) 1月 逆差19.6-p 顺差34-r -- --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 许娜
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
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