〔中国数据〕1月进出口同比意外负增长,贸易顺差272.78亿美元--海关

《汇市简讯》法国服务业PMI跳升，欧元仍然走贬
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透北京2月10日电---中国海关周五公布2012年1月贸易数据如下:
指标 1月实际值 中值 区间 上月 去年同期
出口(%) -0.5 4.8 -12.0-13.4 13.4 37.7
进口(%) -15.3 0.5 -16.2-11.8 11.8 51.0
贸易顺差(亿美元) 272.78 104 -13.8-165 165.2 64.5
海关并公布,1月出口环比下降14.2%,进口环比下降22.5%.
若经季节调整,1月出口同比则增长10.3%,进口增长1.5%;当月出口环比下降3.3%,进口下降2.9%.(完)
浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)
欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业