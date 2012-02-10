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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 11:15 BJT

〔中国数据〕1月进出口同比意外负增长,贸易顺差272.78亿美元--海关

路透北京2月10日电---中国海关周五公布2012年1月贸易数据如下:

指标 1月实际值 中值 区间 上月 去年同期

出口(%) -0.5 4.8 -12.0-13.4 13.4 37.7

进口(%) -15.3 0.5 -16.2-11.8 11.8 51.0

贸易顺差(亿美元) 272.78 104 -13.8-165 165.2 64.5

海关并公布,1月出口环比下降14.2%,进口环比下降22.5%.

若经季节调整,1月出口同比则增长10.3%,进口增长1.5%;当月出口环比下降3.3%,进口下降2.9%.(完)

浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.(完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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